Warner sagt geplanten DLC und Definitive Edition für Hogwarts Legacy ab

HQ

Der letzte Sargnagel für Hogwarts Legacy – und für diejenigen unter euch, die immer noch auf neue Inhalte oder die lange gemunkelte "Definitive"-Ausgabe gehofft haben – ist es an der Zeit, loszulassen. Warner hat offiziell bekannt gegeben, dass beide komplett verschrottet wurden. Das bedeutet keine Erweiterung und keine Ultimate Edition des Spiels, auf die so viele Fans sehnsüchtig gehofft hatten und die ursprünglich noch in diesem Jahr erscheinen sollte.

Laut Bloomberg wurde die Entscheidung Anfang dieser Woche getroffen und ist zum Teil mit der Befürchtung verbunden, dass die Menge an neuen Inhalten einfach nicht ausreichte, um den Preis zu rechtfertigen, den Warner für die Erweiterung zu verlangen gehofft hatte.

Warner hat das Projekt diese Woche zum Teil aufgrund von Bedenken abgesagt, dass die Menge des Inhalts nicht groß genug sei, um den Preis zu rechtfertigen, sagten die mit der Veröffentlichung vertrauten Personen, die anonym blieben, weil sie nicht autorisiert waren, mit der Presse zu sprechen.

Für die Zukunft verlagert das Unternehmen den Fokus stattdessen auf eine vollständige Fortsetzung, was eine der obersten Prioritäten von Warner sein soll.

Spielen Sie immer noch Hogwarts Legacy und haben Sie auf eine Erweiterung gehofft?