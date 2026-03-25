Warner Bros. enthüllt den neuen Herr der Ringe-Film von Peter Jackson, Stephen Colbert

Mehr als zwanzig Jahre später kämpfen wir immer noch oft damit, Fantasy-Filme zu finden, die uns in den Bann ziehen und eine so epische Dimension liefern wie Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie. Warner will uns also in den Ländern Mittelerdes halten, indem es uns zu einem weiteren Abenteuer einlädt, das auf Tolkiens klassischer Literatur basiert.

Enthüllt in einem Video zur Feier des Tolkien Reading Day, ist The Lord of the Rings: Shadows of the Past der Arbeitstitel für eine kommende Fortsetzung, die einige der Lücken füllen soll, die in der ersten Erzählung von Tolkiens Werk übersehen wurden. Um jedoch eine Neuauflage oder das Überschreiten der alten Geschichte zu vermeiden, wird sie als Fortsetzung gerahmt, entworfen von Stephen Colbert, seinem Sohn Peter McGee, Peter Jackson und der Drehbuchautorin Philippa Boyens, die beide Tolkien-Trilogien für Warner Bros. mitentwickelt hat.

Die offizielle Logline des Films lautet wie folgt: "Vierzehn Jahre nach Frodos Tod machen sich Sam, Merry und Pippin daran, die ersten Schritte ihres Abenteuers nachzuverfolgen. Unterdessen hat Sams Tochter Elanor ein lange verborgenes Geheimnis entdeckt und ist entschlossen herauszufinden, warum der Ringkrieg fast verloren war, bevor er überhaupt begonnen hätte."

Es wird sich um Colberts Idee drehen, bestimmte Teile von Die Gefährten einzubauen, die in der Buchadaption fehlten. Nämlich Kapitel drei und sechs, Drei ist Company und Fog on the Barrow-Downs. Zwei Kapitel reichen nicht aus, um einen Film zu machen, also stellen wir uns vor, dass es noch viel mehr Geschichte zu entdecken gibt. Shadows of the Past hat noch kein Veröffentlichungsdatum, aber es folgt auf The Hunt for Gollum, das 2027 Premiere haben soll.