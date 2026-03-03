Warner Bros. and Andor-Autor arbeitet offiziell an einem Game of Thrones Film

HQ

Es stellt sich heraus, dass man sich wirklich von einem der am meisten kritisierten Fernsehfinales in der Geschichte des Mediums erholen kann. Game of Thrones In Staffel 8 schworen die Fans, nie wieder nach Westeros zurückkehren zu wollen, aber mit den jüngsten Erfolgen im Fernsehbereich und den Plänen für ein großes Franchise, das noch geplant ist, wird Warner Bros. uns alle zu Lügnern machen.

Wie soll das funktionieren? Nun, es wird uns natürlich ins Kino ziehen, um den Film Game of Thrones zu sehen. Es gibt Spekulationen über einen möglichen Film, der in der Welt von A Song of Ice and Fire spielt, wobei Gerüchte darauf hindeuten, dass er sich um die Eroberung von Aegon I. dreht. TheWrap bestätigt nicht, ob das die Handlung ist, die wir auf der großen Leinwand sehen werden, aber den Drehbuchautor ist bestätigt.

Beau Willimon, der Autor von Andor und Showrunner von House of Cards, wird das Drehbuch für den Film Game of Thrones schreiben. Da wir nur einen bestätigten Drehbuchautor haben, kann man mit Sicherheit sagen, dass sich dieses Projekt in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Bald werden wir sicher mehr darüber hören, wo und wann es spielt und wen wir als Hauptdarsteller sehen könnten.