WarioWare: Move It bietet 200+ Minispiele für Switch

Eine der vielen Ankündigungen während der heutigen Nintendo Direct war WarioWare: Move It. Wir haben zwar nicht viele Details erfahren, aber es wurde bekannt gegeben, dass es später in diesem Jahr für Switch erscheint und dass wir uns auf über 200 Minispiele freuen können.

Dem ersten Trailer nach zu urteilen, bieten sie genau die Art von Wahnsinn, die die Serie überhaupt erst so beliebt gemacht hat, mit skurrilem japanischem Humor. Es sieht auch wie eine traditionellere Installation aus als viele der vorherigen WarioWare-Spiele, die oft eine Art Gimmick hatten.

Der letzte WarioWare-Titel war WarioWare: Get It Together aus dem Jahr 2021, der ebenfalls für Switch veröffentlicht wurde.