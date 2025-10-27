Warhammer: Vermintide 3 wird nicht so bald erscheinen, da Fatshark glücklicher ist, seine bestehenden Spiele zu aktualisieren

HQ

Es ist sieben Jahre her, dass Warhammer: Vermintide 2 uns zum ersten Mal Horden von Chaosanbetern sowie endlose Rattenfluten im mittelalterlichen Nahkampf bekämpfen ließ. Während einige Fans vielleicht denken, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt für eine Fortsetzung ist, hat Entwickler Fatshark nicht die Absicht, jetzt eine zu machen.

"Wir können immer Kampagnen machen, die in verschiedene Richtungen gehen und die Welt von Warhammer Fantasy erkunden", sagte Design Director Joakim Setterberg gegenüber PC Gamer. "Es gibt noch eine Menge Dinge, darunter auch die Erweiterung der Dinge, die wir bereits gemacht haben, wie Chaos Wastes. Außerdem gibt es eine Menge Gameplay-Dinge, die die Spieler gerne noch einmal aufgreifen oder nicht "beheben" sollten, aber wir haben einige Systeme eingeführt, die etwas grob sind. Wir könnten diese immer optimieren. Was die Lebensqualität angeht, würde ich sagen, dass es noch viel zu tun gibt. Also wird Vermintide weitermachen."

Während Games Workshop in den letzten Jahren mit The Old World die Welt von Warhammer Fantasy wiederbelebt hat, spielen Vermintide und sein Nachfolger immer noch in einer sterbenden Umgebung. Vielleicht könnte in Zukunft ein Age of Sigmar Tide-Spiel auf dem Plan stehen, aber wie Setterberg sagte, ist das im Moment nicht in Arbeit.

Als er über die Ursprünge von Vermintide sprach, erwähnte Martin Wahlund, CEO von Fatshark, einen weiteren Feind, der auf Horden basiert. "Wir waren versucht, uns Orks und andere Dinge anzusehen. Aber Orks, weißt du, es gibt viele verschiedene Spiele, die bereits Orks haben. Es gab kein Spiel mit Skaven. Das war im Grunde eine einfache Wahl, nachdem ich ein bisschen darüber nachgedacht hatte."

Vielleicht könnten Orks in einem DLC für Warhammer: Vermintide 2 erscheinen. Immerhin kam die Fraktion der Tiermenschen auf ähnliche Weise hinzu. Es könnte jedoch schwierig sein, Nachtgoblins und Skaven davon abzuhalten, sich gegenseitig aufzuschlitzen.