Warhammer: Vermintide 2 bietet eine neue Versus-Karte und verzögert die Veröffentlichung des Waffenpaket-DLCs in diesem Jahr

HQ

Die Feierlichkeiten zum 7-jährigen Jubiläum von Warhammer: Vermintide 2 sind jetzt live. Wenn ihr von jetzt an bis zum 16. März ein paar Ratten tötet, profitiert ihr von doppelten EP und könnt auch ein paar neue Profilrahmen erhalten.

Der erste Frame kann durch das Spielen der Event-Mission "Ein ruhiges Getränk" gewonnen werden, und der zweite wird Spielern gegeben, die kürzlich unter einem Datenverlust litten, der ihr Versus-Spiel beeinträchtigte. Außerdem gibt es in Versus eine neue Karte - A Grudge Served Cold - die dich in eine verlassene Zwergenhalle führt, die zuvor im Abenteuermodus zu sehen war.

Leider gibt es bei vielen guten Nachrichten auch etwas Schlechtes, denn an anderer Stelle in den neuesten Patchnotes sehen wir, dass das Waffenpaket des Spiels dieses Jahr nicht erscheinen wird. Während die Spieler gehyped darauf waren, ein paar zusätzliche Waffen in die Hände zu bekommen, sind die Spieler von Vermintide 2 loyal genug, um bereits seit sieben Jahren dabei zu bleiben, also was gibt es noch zu drauf?