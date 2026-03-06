Warhammer 40,000: Speed Freeks kommt für PlayStation und Xbox

HQ

Letztes Jahr wurden PC-Spieler mit einem etwas ungewöhnlichen Warhammer 40.000-Spiel verwöhnt, das am besten als das Liebeskind von Twisted Metal und Mario Kart 8 Deluxe beschrieben werden kann. Es ist ein Ork-gefülltes Spiel mit Fahrzeugkämpfen und intensiven Rennelementen, komplett mit Raketen, Rammen, Explosionen und Spezialfähigkeiten.

Schon bei der Premiere hofften viele, dass es auch für PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheinen würde, und offenbar stimmen der Entwickler Caged Element und der Publisher Wired Productions zu, denn sie haben nun genau eine solche Edition angekündigt. Und nicht nur das, auch Cross-Play ist Teil des Mix, was immer gut für eine lebendige Community ist. Außerdem wird auch Xbox Play Anywhere erwartet, sodass sowohl die PC- als auch die Xbox-Version beim Kauf enthalten sind.

Sehen Sie sich unten den mäßig beeindruckenden Ankündigungstrailer an. Wir wissen noch nicht, wann Warhammer 40,000: Speed Freeks auf Konsolen erscheinen wird, aber zumindest dieses Jahr wird es so sein.