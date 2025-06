Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition

Die Welt von Warhammer 40,000 hat neben den Tabletop-Miniaturen eine ganze Reihe von Videospielen unterschiedlicher Qualität hervorgebracht. Während die meisten im Allgemeinen mittelmäßig sind, entpuppte sich der Space Marine II im letzten Jahr als eine der angenehmsten Überraschungen des Jahres.

Deshalb ist es auf jeden Fall positiv, dass der erste Teil der Serie aus dem Jahr 2011 ein Remaster und ein kleines Facelift bekommt. Vor fast 15 Jahren haben wir dem ersten Spiel eine ordentliche Punktzahl gegeben, aber wie schlägt sich dieser alte Titel, wenn er für heute aktualisiert wird?

Eines ist sicher: Space Marine ist ein solider Shooter, bei dem die Bolzenpistole singt und Weltraumorks in einem gleichmäßigen Fließbandtempo abgefertigt werden. Die Tiefe wird durch Blut ausgeglichen, wie es typisch für das düstere W40K-Universum ist. "WAAAGH!" schrie der Ork, als er eine Kugel in den Kopf bekam.

Es ist erwähnenswert, dass es sich um ein Remaster und nicht um ein Remake handelt, so dass diejenigen, die bereits mit der Veröffentlichung von 2011 vertraut sind, nicht viel Neues finden werden. Neueinsteiger erhalten jedoch Updates für Grafik und Benutzerfreundlichkeit, zusammen mit allen zuvor veröffentlichten DLCs.

Die Action beginnt mit Orks, die die Schmiedewelt Graia angreifen, in der riesige Titan Invictus Kriegsmaschinen stehen. Als sich die Situation verschlimmert, werden die Ultramarines eingesetzt, um das Problem zu lösen, angeführt von der spielergesteuerten Captain Demetrian Titus. Das ungewöhnlich organisierte Verhalten der Orks erregt sofort Verdacht, und bald betreten neben den grünhäutigen Bestien auch andere Feinde die Bühne.

Die Hauptgeschichte rast wie ein gepanzerter Zug voran - und natürlich darfst du sogar mit einem fahren. Die Ultramarines haben Zugriff auf eine Nahkampfwaffe, vier Fernkampfwaffen und Granaten. Neue Ausrüstung wird in einem gleichmäßigen Tempo aufgenommen, aber man kann nicht alles auf einmal tragen. Die Spieler müssen entscheiden, welche Waffen zu ihrem Spielstil passen.

Gelegentlich wird das Tempo mit einem Jumppack aufgepeppt, das nur in bestimmten Abschnitten verwendet werden kann. Das Springen und Zerschmettern von Gegnern mit einem Sturzflugangriff ist recht einfach.

Titus hat einen Schild und einen Gesundheitsbalken. Der Schild regeneriert sich nach einer kurzen Pause automatisch, aber jeder Schaden, der durchbricht, erfordert eine direktere Lösung. Es gibt keine Gesundheitspakete; Stattdessen heilst du dich, indem du Hinrichtungsangriffe auf betäubte Feinde ausführst.

Die Durchführung dieser Finishing-Schritte erfordert eine gewisse Planung. Kleinere Feinde sind leicht zu betäuben, aber das Aktivieren der Hinrichtung löst eine auffällige Animation aus, die mehrere Sekunden anhält. Das ist cool, aber man ist feindlichen Angriffen ausgesetzt. Hinrichtungen werden daher am besten bei isolierten oder getrennten Feinden eingesetzt.

Für Soulsborne -Veteranen kann sich der Kampf hart anfühlen: Es gibt keine Block-Taste und selbst die Ausweichrolle ist ziemlich langsam. Das macht es leicht, von feindlichen Schwärmen überwältigt zu werden, was selbst auf normalem Schwierigkeitsgrad oft zu einem schnellen Tod führt.

Tatsächlich kam fast jeder Tod, den ich erlitten habe, weil ich im Nahkampf übermäßig selbstbewusst war. Nach mehreren Versuchen gab ich die Kraftaxt auf und konzentrierte mich auf den Fernkampf. Munition ist in der Regel reichlich vorhanden, solange du dich nicht auf den Granatwerfer oder andere schwere Waffen konzentrierst.

Eine weitere Anpassung in der Mitte des Spiels bestand darin, den Controller wegzulassen und auf das Zielen mit der Maus umzuschalten. In Nahkampf-lastigen Spielen ist ein Controller oft die beste Wahl, aber trotz Zielhilfe machte die Verwendung der Maus das Spiel spürbar einfacher. Ich vermute, dass die Entwickler das nicht beabsichtigt haben, aber die Standard-Bolzenpistole ist überraschend effektiv, wenn man Kopfschüsse aus der Deckung abfeuern kann.

Schießen macht Spaß, aber der klobige Nahkampf lenkt von der Machtfantasie ab, die bei Spielen wie diesem im Mittelpunkt steht. Das Kettenschwert sieht beeindruckend aus, fühlt sich aber nicht mächtig an, wenn Horden von Orks deine Rüstung verbeult. Man wird zu leicht überwältigt, was Nahkampfwaffen weniger brauchbar macht. Außerdem müssen die Feinde, die in hohen Positionen sitzen, sowieso immer mit Fernkampffeuer ausgeschaltet werden.

Die Grafik wurde optimiert, aber das Marketing wurde eindeutig mit Versprechungen ausbalanciert. Ja, 4K-Auflösung ist verfügbar, und die Charakteranimationen wurden zweifellos verbessert, aber die Welt fühlt sich immer noch veraltet an. Das war 2011 noch beeindruckend, aber heute fühlt sich die Optik fast retro an.

Auf der anderen Seite wurde die Benutzerfreundlichkeit verbessert: Das HUD wurde komplett überarbeitet und die Steuerung fühlte sich sowohl auf dem Controller als auch auf der Tastatur solide an. Dennoch verraten kleine Details das Alter des Spiels: So kann man beispielsweise die Steuerung oder Grafikeinstellungen nicht während des Spiels ändern - man muss zum Hauptmenü zurückkehren. Auch der Waffenwechsel auf einem Controller fühlte sich seltsam klobig an.

Die Geschichte ist typisch Warhammer: Es gibt keinen tieferen Grund für den Konflikt, aber trotz der stoischen und machohaften Haltung von Ultramarines ' wirst du auf Schritt und Tritt auf große Emotionen, Opfer und Verrat stoßen. Wir reden hier nicht von hoher Literatur - eher von Standard-W40K-Zellstoff.

Obwohl sich die Kämpfe fast physisch greifbar anfühlen, fühlt sich die Kampagne trotz ihrer relativ kurzen Länge schließlich repetitiv an. Die KI-Teamkollegen, die mitkommen, sind größtenteils nutzlos, obwohl sie zumindest nicht aktiv im Weg stehen.

Die größte Investition in das Master Crafted Edition ist in die Multiplayer-Updates. Neben all den enthaltenen Multiplayer-DLCs unterstützt das Spiel jetzt auch Crossplay zwischen den Plattformen. Das ist eine tolle Ergänzung! Aufgrund des Mangels an Freunden wurde der Mehrspielermodus in diesem Test jedoch nicht getestet.

Warhammer 40,000 entwickelt sich weiter und verfeinert sich. Auch heute noch sind viele taktische Shooter der 90er Jahre solide Spielerlebnisse. Leider sind Actionspiele nicht ganz so anmutig gealtert. Auch mit dem Remaster ist Space Marine nach 14 Jahren immer noch unverkennbar ein Last-Generation-Spiel.

Es ist ein Relikt, das es wert ist, ausprobiert zu werden, aber für diejenigen, die gerade erst die Fortsetzung gespielt haben, könnte es ein kleiner Schock sein. Das Spiel funktioniert, aber die Spieler von heute haben bessere Optionen.