Warhammer 40,000: Dawn of War IV zeigt die Dark Angels in all ihrer grünen Pracht

HQ

Wie im Story-Trailer des Spiels enthüllt wurde, kämpfen die Blood Ravens in Warhammer 40.000 Dawn of War IV nicht allein. Ja, es gibt das Adeptus Mechanicum, das vielleicht hilft, wenn es ihnen nahekommt, aber es gibt auch das Space Marine Chapter der Dark Angels, das kommt, um diesem kommenden RTS noch mehr Astartes-Goodness zu verleihen.

Wir haben jetzt einen neuen, kurzen Trailer, der die Dark Angels in Gameplay-Aufnahmen zeigt. Obwohl dieser Trailer nur etwa 35 Sekunden dauert, bekommen wir dennoch einen guten Teil der Kräfte zu sehen, die die Dark Angels einsetzen werden. Abgesehen von ein paar Haupteinheiten haben sie dieselbe Armee wie die Blood Ravens, könnten aber auf andere Spielstile als ihre Verwandten angewiesen sein.

Wir sahen viele Assault Marines in der Armee der Dark Angels, zusammen mit einem Kaplan auf einem Motorrad, der durch feindliche Linien raste. Auf dem Tabletop sind Dark Angels derzeit eher eine Nahkampfarmee, aber das gilt für ihre exklusiven Einheiten wie Deathwing Knights und Inner Circle Companions, die zum Zeitpunkt des Schreibens nicht in Dawn of War IV zu sein scheinen. Das könnte bedeuten, dass wir im Spiel einen vielseitigeren Blick auf die Dark Angels bekommen.