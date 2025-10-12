Warhammer 40,000: Dawn of War IV könnte Warhammer-Videospielgeschichte schreiben

HQ

Wenn du die Geschichte von Warhammer 40.000 oder das Tabletop-Spiel in den letzten sieben oder acht Jahren auch nur mit einem flüchtigen Interesse verfolgt hast, hast du wahrscheinlich schon von Primarchs gehört. Sie sind halbgötterähnliche Wesen, die etwa 10.000 Jahre vor Beginn des Settings lebten, alle getötet wurden (außer den Bösen) und dort zurückgelassen wurden. Dann kehrten einige von ihnen zurück und können nun als alte Legenden auf dem Tabletop aufgestellt werden, die bereit sind, das Imperium erneut zu verteidigen.

Es scheint, dass sie auch zu Warhammer 40.000-Videospielen springen könnten. Wie von PCGamesN eingefangen, wurde kürzlich in einem Interview enthüllt, dass ein Dark Angels Repulsor Executioner in Dawn of War IV zu sehen sein wird. Daneben sehen wir Dateinamen, die sich auf einen "Löwen" beziehen. Es überrascht nicht, dass die Fans dies so verstanden haben, dass der Primarch der ersten Legion, Lion'El Jonson, in Warhammer 40,000: Dawn of War IV eintrifft.

Es könnte jedoch nicht so sauber sein, da es sich nur um Dateinamen für Teile des Repulsor Executioner-Panzers handeln könnte, wie z. B. einen Löwenkopf, der in die Panzerung geprägt ist, oder etwas Ähnliches. So oder so, die Ankunft der Dark Angels wirft einige interessante Fragen in Bezug auf die Blood Ravens auf, die Fraktion der Space Marines, die als Protagonist der Dawn of War-Serie fungiert.

Glaubst du, dass wir einen Primarchen in Warhammer 40,000: Dawn of War IV einführen sollten?