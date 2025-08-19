Warhammer 40,000: Dawn of War IV angekündigt

Gepriesen sei der Kaiser! Warhammer 40,000: Dawn of War IV wurde nun offiziell angekündigt - und wird nächstes Jahr auf dem PC erscheinen. Die Enthüllung fand während der Gamescom Opening Night Live statt, und nachdem das dritte Spiel die Fans in der Mitte gespalten hat, scheint es, dass Dawn of War IV das Franchise zu seinen klassischen Wurzeln zurückbringen wird. Kurz gesagt, es entwickelt sich wieder zu einem richtigen RTS.

Das Spiel wird von King Art Games - dem Studio hinter Iron Harvest - entwickelt, was bedeutet, dass Relic, die ursprünglichen Schöpfer der Serie, dieses Mal nicht beteiligt sind. Die Spieler können vier Fraktionen befehligen: Space Marines, Orks, Necrons und (schließlich) den Adeptus Mechanicus, von denen jede einzigartige Einheiten, Kommandanten und Spielstile bietet. Laut King Art Games wird die Kampagne umfangreich sein und sowohl alleine als auch im Koop spielbar sein. Um die Sache noch besser zu machen, hat der Black Library-Veteran John French zu der Geschichte beigetragen und verspricht eine Erzählung mit viel Tiefe.

Neben der Kampagne kehrt der bei den Fans beliebte Modus "Letztes Gefecht" aus Dawn of War II zurück, neben Scharmützelschlachten und traditionellem Multiplayer in den Formaten 1v1, 2v2 und 3v3. Nachdem Dawn of War III im Jahr 2017 wegen seines MOBA-inspirierten Gameplays heftig kritisiert wurde, scheint der neue Teil darauf bedacht zu sein, das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen. Die große Frage bleibt: Kann King Art das gleiche straff gestaltete Erlebnis bieten wie einst Relic? Eines ist sicher - die Erwartungen an Dawn of War IV sind himmelhoch.

Bist du bereit, dem Kaiser noch einmal zu dienen?