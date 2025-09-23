Warhammer 40,000: Darktide 's Bound by Duty ist jetzt erhältlich

HQ

Fatshark unterstützt sowohl die Fantasy-Welt von Warhammer: Vermintide 2 als auch die düstere ferne Zukunft von Warhammer 40,000: Darktide mit neuen Inhalten und feiert heute die Veröffentlichung des Updates "Bound by Duty", bei dem den Mortis-Pfaden ein neues Theater namens Theater der Rechtschaffenheit hinzugefügt wird.

Diese neue Arena ist ein kalter, unerbittlicher Ort, an dem du den neuen Feind, den Plasma-Schützen-Schorf, sowie andere neue Herausforderungen finden kannst, die auf dich warten. Wenn du in der Arena erfolgreich bist, kannst du vielleicht auf einige neue Story-Echos zugreifen.

Es gibt eine neue Waffenfamilie von Power Falchions sowie einen neuen Bolter und eine Bolzenpistole. Die Spieler können sich auch über Balance-Änderungen, optimierte Talentbäume und mehr freuen. Werft einen Blick auf das Update im neuen Trailer unten: