Warhammer 40,000: Darktide führt uns in seinem neuesten Update aus den Mauern von Tertium heraus

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Während uns Chaos-Kultisten in der Hive-Stadt Tertium während der Hauptmissionen von Darkide reichlich Probleme bereiten, müssen wir im neuen Expeditions-Spielmodus aus den hoch aufragenden Metallwänden und dunklen Korridoren heraustreten und in die Ruinen von Atoma Prime treten, die sie umgeben.

Expeditions werden von Designdirektor Victor Magnuson als "die größte Injektion neuer Inhalte im Spiel seit dem Launch" beschrieben. Sie klingen auf dem Papier ein wenig wie der Chaos Wastes-Modus aus Warhammer: Vermintide 2. Du und deine Gruppe von Ausgeworfenen zieht euch in die Einöde von Atoma Prime auf, jagt nach Tech-Remnants und kämpft in ihren endlosen Horden gegen Chaos-Kultisten.

Du kannst in Atoma Prime nur für eine begrenzte Zeit überleben, wegen der vergifteten Luft, und kannst jederzeit Evakuierung anfordern. Kein zwei Durchläufe soll gleich sein, und du kannst weitere Missionen freischalten, wenn du eine Expedition erfolgreich abschließt.

Sieh dir unten einen Vorgeschmack auf die neuen Bedrohungen, Missionen und mehr an, sowie weitere Details im Steam-Beitrag hier.