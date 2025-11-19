Warhammer 40,000: Darktide enthüllt eine neue Hive Scum-Klasse, die am 2. Dezember ankommt

HQ

Die sechste Klasse für Warhammer 40,000: Darktide wurde offiziell enthüllt. Trotz der Verzögerung um ein paar Tage haben wir nun erstmals einen Blick auf die Hive Scum-Klasse, die ganz auf schnelle, hektische Action ausgerichtet ist.

Die Hive Scum kämpfen viel mit Chemikalien, sodass du deine eigenen tödlichen Gifte bauen und deine Waffen damit überziehen kannst, um die Plagen von Nurgle mit deinen lemsip-beschichteten Dolchen abzuwehren. Die Klasse bringt außerdem ein richtiges Dual-Wieling mit sich, sodass du dich mit zwei Nahkampfwaffen in den Kampf stürzen oder Horden mit zwei Pistolen beschießen kannst.

Der Hive Scum liebt provisorische Waffen wie Brecheisen und Knochensägen. Sie scheinen dafür gedacht zu sein, Spreu in feindlichen Horden zu beseitigen und bringen am 2. Dezember auch eine neue Menge Punkrock-Stile mit. Schaut euch unten den Trailer zu Hive Scum an: