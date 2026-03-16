Wargaming und Sabaton kombinieren sich für World of Warships Zusammenarbeit

HQ

Wargaming ist in Sachen Zusammenarbeit kein Unbekannter, da der World of Tanks/Warships-Entwickler im Laufe der Jahre mit verschiedenen Marken und Gruppen zusammengearbeitet hat. Zu diesem Zweck besteht eine der neuesten Kollaborationen darin, Sabaton wieder in einem World of Titel zu sehen, diesmal speziell World of Warships – alles für ein passendes Crossover.

Die Metal-Band hat eine neue Single namens Yamato produziert, benannt nach dem berühmten japanischen Schlachtschiff. Da man dieses eiserne Koloss in World of Warships kaufen und nutzen kann, haben Wargaming und Sabaton sich zusammengeschlossen, um im Rahmen des 15.2-Updates einige thematische Goodies für das Spiel einzuführen.

Jetzt bis zum 16. April erhältlich, stellt die Legend of Sabaton-Kollektion Frontmann Joakim Broden als Kommandant für World of Warships vor, während thematische Tarnungen und Behälter ebenfalls ihr Debüt feiern. Diese Behälter bieten sogar "persönliche Botschaften und Fakten über die Band und belohnen diejenigen, die die Sammlung vervollständigen, mit einer "Crowned in Smoke and Flame"-permanenten Tarnung für Yamato, Commander Joakim Brodén und fünf "Metal Flames"-permanenten Tarnungen."

Was die neue Yamato-Strecke betrifft, sieht man das unten und man sieht auch Einblicke in die untenstehenden Bilder.