Wann kehrt Carlos Alcaraz zurück? Ein Arzt warnt, dass die Genesung bedeuten könnte, die Saison zu verpassen

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Carlos Alcaraz wird sich mindestens noch zwei Monate ausruhen, verpasst Rome Open und Roland Garros, und es ist noch ungewiss, ob er rechtzeitig zu Wimbledon zurückkehren wird. Das ist ein schwerer Rückschlag für den Spanier, der das Jahr als Weltranglistenerste begann und den einzigen Grand Slam, den er noch nicht hatte, die Australian Open, gewann, aber von seinem Lieblingsteil der Saison, den Sandturnieren, zurückziehen musste.

Alcaraz leidet an einer De Quervain-Tenosynovitis, einer häufigen Erkrankung bei Tennisspielern: einer Entzündung der Synovialscheide, die eine Sehne (in diesem Fall die Sehne des Daumen im betroffenen Handgelenk) bedeckt und Schmerzen, Steifheit und eingeschränkte Funktion verursacht, meist durch wiederholtes Ausführen derselben Bewegung.

Ein von EFE konsultierter Spezialist für orthopädische Chirurgie und Traumatologie, José Luis Martínez Romero, warnte jedoch, dass eine chronische Verletzung seine Saison bereits beenden könnte. Er sagt, dass es sich nicht um eine schwere Verletzung handelt und normalerweise durch Ruhe und Behandlung behoben wird, aber die Erholungszeit variiert je nach Ursprungszeit.

"Wenn es sich um eine akute Tenosynovitis handelt, wird die Genesung auf vier bis sechs Wochen geschätzt, aber wenn die Verletzung langanhaltend und chronisch ist, könnten wir von drei bis sechs Monaten sprechen, was bedeuten würde, sich von der aktuellen Saison zu verabschieden", sagte Martínez Romero.

Alcaraz erlitt die Verletzung vor zwei Wochen, am 14. April in Barcelona. Roland Garros endet am 7. Juni, und Alcaraz' nächstes Turnier wäre die Queen's Club Championships, bei der er 500 Punkte verteidigt, vom 15. bis 21. Juni, gefolgt von Wimbledon vom 29. Juni bis 12. Juli.

Es ist noch früh zu wissen, wann Carlos Alcaraz zurückkehren wird: Wenn die Behandlung gut verläuft, könnte er für Wimbledon verfügbar sein, aber wenn seine Verletzung chronisch ist, kann es noch Monate dauern. Die Realität ist im Moment, dass wir nicht allzu viele Informationen haben, daher ist es noch früh, das zu wissen; und Carlos ist derzeit in Madrid und beobachtet seinen 15-jährigen Bruder Jaime Alcaraz beim Mutua Madrid Open U16-Turnier.