Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery kommt im Dezember zu Netflix

Wir wussten zwar schon eine Weile, dass Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, der dritte Teil von Rian Johnsons Krimi-Serie, irgendwann später in diesem Jahr auf Netflix erscheinen würde, aber was wir nicht wussten, war das genaue Premierendatum. Das hat sich nun geändert.

Während Netflix Tudum bestätigte der Streaming-Dienst das genaue Premierendatum für den erwarteten Film und wies darauf hin, dass er bereits am 12. Dezember auf der Plattform erscheinen wird. Dies steht im Einklang mit einem neuen Teaser für den Streifen, den Sie unten in voller Länge sehen können.

Was Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery betrifft, so wurde die Zusammenfassung noch nicht geteilt, aber wir kennen die gestapelte Besetzung, die diesen dritten Teil der Serie ausmachen wird. Neben Daniel Craig, der wieder als berühmter Benoit Blanc zurückkehrt, können wir die folgenden Stars erwarten, die einen Auftritt haben werden.



Josh O'Connor



Glenn Schließen



Josh Brolin



Mila Kunis



Jeremy Renner



Kerry, Washington



Andrew Scott



Cailee Spaeny



Daryl McCormack



Thomas Haden Kirche



Seid ihr gespannt auf den nächsten Teil der Knives Out Reihe?