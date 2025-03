Waffenruhe geplatzt: Israel nimmt Bodenoperationen in Gaza wieder auf

HQ

Unter einer Rauchwolke, die aus der zerklüfteten Landschaft des Gazastreifens aufstieg, drangen israelische Panzer am Mittwoch tiefer in die zentralen und südlichen Regionen der Enklave vor und entfachten einen Konflikt erneut, der seit Januar schlummerte.

Die Bodenoffensive, die von Israel als gezielter Versuch beschrieben wird, eine Pufferzone zu schaffen, die Gaza teilt, folgt auf mehrere Luftangriffe in den vergangenen Tagen, die von den Staats- und Regierungschefs der Welt scharf verurteilt wurden.

Der Vorstoß des Militärs in den Netzarim-Korridor erfolgt nach einer täglichen Zahl von über 400 palästinensischen Toten, die einen brüchigen Waffenstillstand erschütterte, der der Zivilbevölkerung eine flüchtige Atempause verschafft hatte, die sich in den mit Trümmern übersäten Straßen und schwindender Hilfe herumschlagen mussten.

Die Hamas beschuldigte Israel, einen totalen Putsch gegen den Waffenstillstand zu inszenieren, indem sie wichtige Evakuierungsrouten versiegelte, während Israel seine Maßnahmen als notwendig verteidigte, um die Infrastruktur der Hamas zu demontieren, und behauptete, die Gruppe habe die Pause ausgenutzt, um sich neu zu formieren.

Während Familien in Israel gegen Ministerpräsident Netanjahu demonstrierten und Maßnahmen für die verbliebenen Geiseln forderten, waren die Krankenhäuser in Gaza überfüllt mit Opfern, und an ihren Wänden hallten Geschichten von Vertreibung und Hunger in einem Gebiet wider, in dem seit Oktober 49.000 Menschen ums Leben gekommen sind.

Die Vereinten Nationen warnten vor katastrophalen Engpässen bei der Hilfe, arabische Länder brachten ins Stocken geratene Wiederaufbaupläne, und die westlichen Mächte prangerten die Gewalt an, obwohl sich die Meinungsverschiedenheiten über die Verantwortung vertieften. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.