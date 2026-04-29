VW wird heute endlich den ID. Polo vorstellen

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Wir haben eine Menge Teaser gesehen, sogar einige offizielle Informationen, aber heute wird Volkswagen endlich offiziell den kommenden ID. Polo vorstellen, ein neues, günstigeres Elektrofahrzeug, das möglicherweise einen umfassenderen Neustart von VWs Elektroambitionen darstellt.

Um Sie auf den neuesten Stand zu bringen: Der ID. Polo ist ein kompakter Elektrowagen mit einem Preis von etwa 25.000 €, womit er direkt mit Autos wie dem Renault 5 konkurriert. Es ist aber nicht einfach ein weiteres ID-Modell. Es ist das erste, das VWs neue Designsprache unter Designchef Andreas Mindet vollständig übernommen hat, und es ist stark vom "ID.2 All-Konzept" inspiriert, das einen eher "Back to Basics"-Ansatz vorabgab.

VW überarbeitet auch sein Interieur, bietet mehr physische Tasten und Bedienelemente an und strebt generell ein benutzerfreundlicheres Interieur an. Er nutzt die aktualisierte MEB+-Plattform mit einer erwarteten Reichweite von etwa 450 Kilometern sowie Schnellladen. Eine GTI-Variante mit etwa 226 PS wird ebenfalls in Zukunft erwartet.

Wir werden mehr erfahren, sobald VW endlich den Vorhang zurückzieht, was später heute sein soll.

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