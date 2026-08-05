Vozinha präsentierte sich als Held in seinem neuen Verein Colo Colo; Chile wird eine Ausnahme mit seinem Namen machen

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Vozinha, der 40-jährige Torwart, der nach seiner hervorragenden WM 2026 mit Kap Verde (ohne Gegentor gegen Spanien und Verlängerung gegen Argentinien) über Nacht zum Star wurde, ist zum Topklub Colo Colo Colo gewechselt und sagte, dass "ich mir tief im Inneren immer gesagt habe, ich sei ein 'großer Klub'-Spieler", während seiner Präsentation.

Er sagte auch, dass "Colo Colo, einen riesigen Verein mit reicher Geschichte, zu vertreten, der Höhepunkt meiner Vereinskarriere ist" und dass die Weltmeisterschaft das Beste war, was ihm passiert ist, aber das ist jetzt Vergangenheit. Vozinha sagte außerdem, dass er nach der Weltmeisterschaft (wo er in die FIFA-Best-XI gewählt wurde) viele Angebote erhalten habe, aber sofort wusste, dass er für Colo Colo spielen wollte.

Vozinhas Popularität ist so groß (er wurde in Santiago de Chile als Held begrüßt), dass der chilenische Fußballverband (ANFP) eine Ausnahme in seinen eigenen Regeln gemacht hat: Spieler dürfen keine "Spitznamen, Bezeichnungen oder Spitznamen" auf ihren Trikots verwenden, aber sie erlauben ihm, seinen Spitznamen Vozinha (was auf Portugiesisch 'kleine Oma' bedeutet) zu verwenden. anstatt seines offiziellen Namens Josimar Jose Evora Dias. "Wenn meine Großmutter heute noch leben würde, wäre sie wohl stolz. Ich hoffe, es für den Rest meiner Karriere als Tribut nutzen zu können."