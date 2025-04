Vorsicht vor Hoaxes: Viele der grafischen Vergleiche zwischen den Switch-Konsolenversionen sind absichtlich falsch

Das spezielle Nintendo Switch-Paket erscheint nächste Woche, um den Mario Day zu feiern

am 2. März 2023 um 18:06 NEWS. Von Alberto Garrido

Eine Nintendo Switch-Konsole + eine Auswahl an Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe und New Super Mario Bros. U Deluxe Bundle wird am 10. März in den Handel kommen.