Vorbeugende Evakuierungen finden in der Nähe des Fuego-Vulkans in Guatemala statt

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Die Behörden in Guatemala haben laut Reuters vorbeugende Evakuierungen in der Nähe des Fuego-Vulkans angeordnet, darunter auch die Bewohner von El Porvenir und Las Lajitas, beide in San Juan Alotenango. Der Umzug wurde angeordnet, als der Vulkan in eine neue, intensivere eruptive Phase eingetreten ist.

Wie üblich bei diesem Phänomen besteht die Hauptgefahr aus pyroklastischem Strömen und Asche, da schnell fließende Mischungen aus vulkanischem Gas, Asche und Gestein bereits fünf Schluchten hinabgezogen sind. Beamte warnten, dass sie noch weiter reisen könnten, falls die vulkanische Aktivität in den folgenden Stunden zunimmt.

Die Alarmstufe ist kein Orange, und Asche könnte Gebiete bis zu 100 km westlich und nordwestlich des Vulkans befallen. Fuego wird genau beobachtet, da ein großer Ausbruch 2018 mehr als 200 Menschen das Leben kostete und eine ganze Gemeinde begraben ließ.