Vorbestellungen für Nintendo Switch 2 beginnen nächste Woche in den USA - kosten weiterhin 449,99 $

Nintendo hatte kaum Zeit, die Nintendo Switch 2 offiziell vorzustellen, als sie beschloss, den Start der Vorbestellung in Nordamerika zu verschieben. Dies füllte das Internet mit wilden Spekulationen. Wir haben Befürchtungen gesehen, dass die Konsole doppelt so viel kostet wie ursprünglich geplant, dass die Vorbestellungen weniger als einen Monat vor der Markteinführung beginnen und dass sie sogar in den Vereinigten Staaten nicht erhältlich sein wird. Glücklicherweise ist die Realität nicht annähernd so schlimm, wie viele befürchtet haben.

Der japanische Konsolenhersteller gibt bekannt, dass die Vorbestellungen für die Nintendo Switch 2 am 24. April in den USA beginnen werden. Willst du noch mehr gute Nachrichten? Es wird immer noch das Gleiche kosten. Das bedeutet, dass Nintendo Switch 2 weiterhin 449,99 US-Dollar kosten wird, während das Nintendo Switch 2 + Mario Kart World-Bundle 499,99 US-Dollar kosten wird. Uns wurde auch gesagt, dass die physischen und digitalen Versionen von Mario Kart World (79,99 $) und Donkey Kong Bananza (69,99 $) beim Start ebenfalls unverändert bleiben werden.

Es gibt jedoch einige schlechte Nachrichten, da einige der Zubehörteile teurer sein werden als ursprünglich geplant, und andere Preisanpassungen für Nintendo-Produkte sind in Zukunft je nach Marktbedingungen ebenfalls möglich."

Hier ist die neue Liste der empfohlenen Verkaufspreise für die Nintendo Switch 2 und ihr Zubehör in den Vereinigten Staaten, wenn die Vorbestellungen am Donnerstag beginnen: