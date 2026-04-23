Von der Seite auf den Bildschirm: Wie wurde The Day I Became a Bird zu einem Videospiel?

Letzte Woche, als wir in der britischen Hauptstadt am New Game Plus Event des London Games Fest teilnahmen, waren Entwickler Hyper Luminal Games und Passion Pictures vor Ort, um ihr gemütliches Abenteuer The Day I Became a Bird hervorzuheben. Der von Geschichten inspirierte Titel wurde auch letzte Woche am 16. April veröffentlicht, was eine perfekte Verbindung von Möglichkeiten darstellte, etwas, das wir genutzt haben, indem wir mit Passion Pictures über das Projekt sprechen konnten.

In einem Interview mit Produzentin Karen Troop lernten wir mehr über das wunderbare und gemütliche Spiel heraus, einschließlich wie es entstanden ist. Es stellte sich heraus, dass die Reise eine sehr glückliche und inspirierende war, die ausgerechnet das Bologna Book Festival beinhaltete.

"Also, Andrew Ruerman, der Gründer von Passion Pictures, er hat das Buch ursprünglich... er hat das Buch im Grunde beim Bologna Book Festival gefunden, und zuvor hatte er das mit einem anderen sehr erfolgreichen Film gemacht, für den er tatsächlich einen Oscar gewann, genannt The Lost Thing, bei dem er das Buch auf dem Festival gefunden, daraus einen animierten Kurzfilm gemacht und einen Oscar gewonnen hatte. Also dachte er, ich werde zum Bologna Book Festival zurückkehren und das Gleiche machen."

Die Truppe fährt fort: "Er stieß auf dieses Buch, fühlte sich sofort davon angezogen und arbeitete schließlich mit Epic Games zusammen, weil sie Wege suchten, mehr stilisierte Animationen in Unreal Engine zu bringen.

"Also, das wurde in diesen Kurzfilm umgewandelt. Es ist eine wirklich schöne 15-minütige Animation, die man übrigens als DLC mit dem Spiel bekommt, wenn man das Spiel kauft, was wir fanden... ja, wir fanden das einfach eine nette kleine Sache. Und dann kam ich als EP ins Spieleteam und dachte sofort, hier gibt es ein gemütliches Spiel. Das hat wirklich alle im Animationsstudio verwirrt, weil es nicht ihre erste Wahl für die Art von Dingen war, die ein Spiel machen könnten, und es gibt nicht viele große Gamer und solche Sachen. Also habe ich dieses hier rausgeholt, alle waren sehr verwirrt, und dann bin ich weggegangen und habe ein Spiel gemacht."

Macht das die Videospiel-Adaption von The Day I Became a Bird zu einem glücklichen Zufall oder einfach zu einem Produkt dessen, wenn Gelegenheit auf Vorbereitung trifft? Unabhängig davon, wie das Spiel entstanden ist, kann man es jetzt auf dem PC spielen und sogar den Oscar-prämierten Kurzfilm ansehen, der im vollständigen Spiel enthalten ist. Und apropos Anschauen: Sehen Sie sich unten unser vollständiges Interview mit Troop an.