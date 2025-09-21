Vom Läufer zum Soldaten: Der kenianische Sportler wurde von einem Sportagenten hinters Licht geführt und gezwungen, für Russland zu kämpfen

HQ

Mit Tränen in den Augen fleht der 36-jährige Langstreckenläufer Evans Kibet in einem Video, das von der 57. motorisierten Infanteriebrigade der Ukraine veröffentlicht wurde, um sein Leben.

Unter der Flagge der Brigade trägt er ein Sportoberteil, hebt die Hände und fleht: "Ich bin Kenianer. Erschieß mich nicht." Kibet, einst ein Athlet aus der kenianischen Höhentrainingsstadt Iten, sagt, er sei von einem Sportagenten getäuscht worden, der ihm eine Chance versprach, in Russland Rennen zu fahren.

Stattdessen wurde sein Pass beschlagnahmt und er gezwungen, Dokumente zu unterschreiben, die er nicht lesen konnte. Diese Papiere, so behauptet er, seien seine Eintrittskarte direkt in die Armee von Wladimir Putin gewesen. Was folgte, war ein abschreckendes Ultimatum: "Mir wurde gesagt: 'Entweder du ziehst in den Kampf oder wir töten dich.' "

Kibet beharrt darauf, dass er nie eine einzige Schlacht geschlagen hat. Nach einer Woche Grundausbildung, bewaffnet mit einem automatischen Gewehr, das er kaum bedienen konnte, gelang ihm die Flucht, er ließ seine Waffe fallen und irrte tagelang durch einen ukrainischen Wald, bis er auf Soldaten stieß.

Erschrocken schrie er seine mittlerweile viralen Worte: "Ich bin Kenianer, bitte erschießt mich nicht." Doch sein Schicksal ist alles andere als sicher. Zu Hause in Kenia schaut sich seine Familie die Aufnahmen schockiert an. "Ich bin so traumatisiert. Ich habe nachts nicht geschlafen", sagte seine Cousine Edith Chesoi gegenüber Reportern.

Sein jüngerer Bruder nennt ihn "einen bescheidenen Mann, einen Läufer, eine Säule der Familie", während die Ukraine sagt, sein Fall zeige, wie Russland schutzbedürftige Ausländer aus ärmeren Ländern ausbeutet, sie mit Jobs und Träumen lockt und sie dann auf das Schlachtfeld schiebt.

Viele überleben nie lange genug, um ihre Geschichte zu erzählen. Für Evans Kibet, den 36-jährigen Langstreckenläufer, der einst davon träumte, Marathons im Ausland zu gewinnen, geht es nur noch um sein Leben. Seine Familie fleht die kenianische Regierung an, einzugreifen, bevor er für immer verloren ist.