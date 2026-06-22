Volkswagen ist nun der Ansicht, dass es zu viele Modelle hat

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Ist es wirtschaftlich sinnvoll, viele Modelle auf den Markt zu bringen, um den Anforderungen und Vorlieben aller Verbraucher gerecht zu werden, oder ist ein schlankeres Portfolio die bessere Wahl? Das ist die uralte Frage, über die Volkswagen offensichtlich viel nachgedacht hat.

Laut Äußerungen von CFO Arno Antlitz plant das Unternehmen, die Komplexität sowohl im Produktportfolio als auch in den Technologieplattformen zu reduzieren. Obwohl spezifische Modelle noch nicht benannt wurden, deutet dieser Schritt darauf hin, dass einige sich überlappende Fahrzeuge irgendwann verschwinden könnten.

Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass VW zunehmendem Druck durch chinesische Wettbewerber, einem in einigen Märkten hinter den Erwartungen zurückbleibenden Wachstum bei Elektrofahrzeugen und den Auswirkungen internationaler Zölle ausgesetzt ist. Volkswagen hat bereits ein umfangreiches Kostensenkungsprogramm gestartet, das die Reduzierung der Gemeinkosten umfasst.

Trotzdem bringt VW weiterhin neue wichtige Modelle auf den Markt, wie den I.D Polo und bald auch den I.D Golf, und erweitert damit sein Kernangebot für Elektrofahrzeuge.