Volkswagen hat "den bisher spektakulärsten Golf R" präsentiert

HQ

Der Volkswagen Golf R ist eine Institution für sich, und mit dieser neuen Version kehren sie mit einem vollwertigen Rennwagen zu den Wurzeln zurück.

VW hat über Motor1 einen frühen Blick auf einen Hardcore-Golf R vorgestellt, der für die 24 Stunden des Nürburgring entwickelt wird und 2027 debütiert werden soll. Das Projekt wird gemeinsam mit Max Kruse Racing entwickelt, und es ist... Nun, es sieht ernst aus.

Sie nennen ihn den "Golf R 24H" mit aggressiven Aerodynamik-Upgrades, die das Straßenfahrzeug im Vergleich zahm wirken lassen. Es gibt einen massiven Frontsplitter, stark verbreiterte Gehäuse, einen riesigen Heckflügel und einen reduzierten Heckabschnitt, der rein für die Leistung konzipiert ist.

Über die tatsächlichen Leistungszahlen wissen wir derzeit nichts, aber die ersten Bilder unten können Sie sehen.