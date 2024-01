Visions of Mana scheint im Game Pass enthalten zu sein

HQ

Auch wenn es noch nicht offiziell angekündigt wurde, scheint es, als hätten Square Enix und Microsoft eine ziemlich angenehme Überraschung für uns in Bezug auf Visions of Mana, das kommende neue Abenteuer in der beliebten Mana-Reihe.

Wie von Idle Sloth und anderen auf X angemerkt, gibt es mehrere Dinge, die darauf hindeuten, dass das Spiel als Day-1-Titel für den Game Pass hinzugefügt wird. Dazu gehören Google-Suchergebnisse von Xbox.com, der Play Day One-Stempel auf der Xbox Store-Seite von Vision of Mana (die exklusiv für den Game Pass verwendet wird) und sogar Hinweise im Quellcode von Xbox.com.

Das ist zwar noch keine Bestätigung, aber es scheint, als gäbe es eine gute Chance, dass Game Pass-Abonnenten das sehr vielversprechende und schöne J-RPG Visions of Mana genießen können, wenn es diesen Sommer erscheint.