Visions of Mana bekommt einen finalen Trailer vor der Veröffentlichung

In genau einer Woche ist die Mana-Serie mit der Veröffentlichung von Visions of Mana wieder da, in dem wir den Protagonisten Val und Hinna auf einer ereignisreichen Reise in Richtung des mächtigen Manabaums folgen dürfen.

Square Enix behauptet, dass das Abenteuer eine Reminiszenz an die frühesten Teile der Serie ist, und das Design ist sehr stilvoll, wobei Koichi Ishii (der Schöpfer der Serie) beteiligt ist, um sicherzustellen, dass alles richtig aussieht. Leider fehlt dieses Mal aus irgendeinem Grund der Koop-Modus, aber ihr könnt euch diesen schönen Titel unten in einem sogenannten "Final Trailer" ansehen.