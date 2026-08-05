Violent Night 2 verwöhnt uns mit einem neuen Trailer und noch mehr übertriebener Weihnachtsgewalt

Zugegeben, er bot nicht viel gemütliche Weihnachtswärme, machte das aber mit viel Gewalt und Action wett, was den Film Violent Night von 2022 zu einem riesigen Kassenerfolg machte. David Harbour spielte den Weihnachtsmann (den echten, nicht deinen Nachbarn mit Plastikmaske), dessen Meinung ist, dass Weihnachten seinen Lauf genommen hat. Er will seine Weihnachtskleidung für immer an den Haken hängen und seinen Sack für immer ins Regal legen. Aber... Natürlich ist es nicht so gekommen.

Zum einen fand der Weihnachtsmann seinen Weihnachtsgeist wieder; zum anderen konnte Hollywood offensichtlich einer Fortsetzung eines kommerziellen Erfolgs nicht widerstehen, und so ist es Zeit für die zweite Runde, gerade rechtzeitig zum 4. Dezember. David Harbour übernimmt seine Rolle als Weihnachtsmann erneut, und dieselben Drehbuchautoren (Pat Casey, Josh Miller) und Regisseur (Tommy Wirkola) sind zurück – was hoffentlich bedeutet, dass der Weihnachtszauber in Violent Night 2 mit einer gesunden Portion übertriebener Gewalt nachgebildet werden kann.

Sehen Sie sich unten den neuen Trailer an, und darunter finden Sie auch die Zusammenfassung des Films.

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"Im Bare-Knuckle-Holiday-Phänomen 2022, Violent Night, nahm ein verbitterter Weihnachtsmann, bewaffnet mit tödlichen Kampffähigkeiten, ein Team von Söldnern aus, um ein Mädchen und ihre Familie zu retten. Jetzt zieht der nicht ganz fröhliche Nikolaus wieder seinen Anzug an, um es mit einem skrupellosen Gangster (Harris) aufzunehmen, der die Händler des Silver Bell Mall terrorisiert. Doch als der Weihnachtsmann die wahre Bedeutung von Weihnachten vergisst, findet er sich im Herzen einer lebhaften Einkaufszentrumsgemeinde wieder, die dringend seine Hilfe braucht. Ohne seine Magie wird er einen anderen Weg brauchen, um die Schläger zu bekämpfen, die das Einkaufszentrum bedrohen, und die Zeit läuft davon. Der Weihnachtsmann muss seinen Glauben an das Gute wiederentdecken und in letzter Minute Verstärkung von der einen Person rufen, mit der kein Bösewicht sich anlegen will: Mrs. Claus (Bell)."