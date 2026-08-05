Vinícius und Real Madrid erzielen nach dem letzten Treffen keine Einigung, ein Verkauf an Arsenal könnte unvermeidlich sein

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Ein Treffen am Mittwoch in der Zentrale von Real Madrid zwischen den Agenten von Vinícius und dem Verein führte zu keiner Einigung, und die Möglichkeit, dass der brasilianische Spieler diesen Sommer verkauft wird, wird von Tag zu Tag lauter. Wie schon oft berichtet wurde, weigert sich Vinícius seit Jahren, einen neuen Vertrag zu unterschreiben, und fordert ein höheres Gehalt, das mindestens dem von Kylian Mbappé entspricht.

Laut Cadena Ser verdiente Vinícius 18 Millionen Euro pro Jahr, und der Verein erklärte sich bereit, diese auf 22 Millionen Euro pro Jahr zu erhöhen, was bis zu 24 Millionen durch Boni einbringen könnte. Aber der Verein wird nicht höher gehen, und Vinícius fordert 30 Millionen pro Jahr.

Vinícius hat gesagt, dass er lieber bei Real Madrid bleibt, aber Treffen um Treffen scheint keine Partei eine Einigung zu erzielen: Entweder gibt Real Madrid auf und bietet Vinícius ein höheres Gehalt, oder die Agenten des Brasilianers geben ihre Gehaltsambitionen auf. Er ist weiterhin für die Saison 2026/27 unter Vertrag, aber es wurde auch berichtet, dass der Verein den Spieler verkaufen wird, wobei Arsenal als Favoriten und Trainer Mikel Arteta bereits daran arbeitet, ihn zum Star des Teams zu machen...