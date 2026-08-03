Vinícius' Situation ungelöst: Bei Real Madrid bleiben oder zu Arsenal wechseln?

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Der mögliche Wechsel von Vinícius Jr. von Real Madrid zu Arsenal ist in diesem Sommer zu einem der meistdiskutierten Gerüchte geworden, und momentan ist nichts sicher. Real Madrid versucht seit Jahren, dass der brasilianische Flügelspieler einen neuen Vertrag unterschreibt, bevor sein aktueller 2027 ausläuft, und obwohl Vinícius Berichten zufolge bleiben möchte, hat er sich geweigert und ein höheres Gehalt gefordert, zumindest so viel wie das, was Kylian Mbappé verdient.

Die Situation erreicht ihre Endphase: Aktuelle Informationen aus Real Madrid besagen, dass der Verein ein endgültiges Angebot gemacht hat und ihm nicht mehr als 20 Millionen Euro pro Saison gewähren würde. Wenn Vinícius jetzt nicht zustimmt, wird der Verein diesen Sommer über einen Verkauf verhandeln, um ihn einzulösen (sie möchten ihn für 150 Millionen Euro verkaufen), bevor er im Januar Free Agent wird.

Und Arsenal hat bereits Kontakt zu Real Madrid unternommen, wobei Trainer Mikel Arteta die "Operation" leitet, so mehrere Medien wie AS. Während Vinícius lieber sagt, dass er weiß, dass er der unangefochtene Star von Arsenal wäre, verlor er in Madrid die Rolle an Kylian Mbappé und könnte die Bedrohung durch Yan Diomandé als neuen Flügelspieler sehen.

Und während all das im Hintergrund geschieht, ist Vinícius heute nach seiner Pause von der Weltmeisterschaft offiziell wieder bei Real Madrid im Training zurückgekehrt, wobei der Verein ihn häufig in den sozialen Medien hervorhebt...