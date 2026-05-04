Villarreal bestätigt, dass Marcelino nach der Qualifikation für die Champions League nicht mehr als Trainer weitermachen wird.

HQ

Villarreal CF hat bekannt gegeben, dass Marcelino García Toral nach Saisonende gehen wird. Der Verein wird seinen Vertrag nicht verlängern, nachdem Berichte darüber bekannt wurden, dass Trainer und Verein sich über die Bedingungen nicht einig waren. Laut AS wollte der asturische Trainer einen langfristigen Vertrag, aber Villarreal bot ihm nur ein weiteres Jahr an, da der Fokus auf die Anpassung der Investitionen und der Fokus auf heimische Talente gelegt wurde.

"Villarreal CF und der asturische Trainer trennen sich am Ende der Saison. Danke von ganzem Herzen, Marce, für alles, was du diesem Verein und diesen Fans gegeben hast. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre zukünftigen sportlichen Unternehmungen", schrieb der spanische Verein in den sozialen Medien.

Die Ankündigung erfolgte, nachdem Villarreal Levante mit 5:1 deklassiert – ein Ergebnis, das sichert, dass sie sich nächste Saison für die Champions League qualifizieren und wahrscheinlich Dritter in der LaLiga werden, da sie fünf Punkte vor Atlético de Madrid liegen.

Marcelino wird Villarreal als dienstältester Trainer in der Vereinsgeschichte verlassen, mit 298 Spielen nach Ligaende (übertroffen Manuel Pellegrinis 259 Spiele) in zwei Phasen: zwischen 2013/16 und 2023-2026. Der 60-Jährige hat außerdem bei Athletic Bilbao, Valencia, Sevilla und Racing Santander gearbeitet und war 2023 kurzzeitig für Olympique de Marseille tätig.

Mit Marcelino erreichte Villarreal zwei aufeinanderfolgende Qualifikationen für die Champions League. Villarreal war in den letzten Jahren eines der erfolgreichsten Teams Spaniens, unter anderem mit dem Gewinn der Europa League 2021, ihrem ersten großen Pokal – bemerkenswert für eine relativ kleine Stadt: Fast die Hälfte ihrer 53.623 Einwohner würde in das 23.008 Sitzplätze fassende Stadion passen...