Viggo Mortensen ist offen dafür, wieder Aragorn zu spielen

Mit einem neuen Herr der Ringe-Film und Andy Serkis zurück in der Rolle des Gollum hat sich die Frage gestellt, ob wir erwarten können, mehrere alte Stars aus Jacksons Trilogie zu sehen. Denn wenn die Gerüchte wahr sind, wird The Hunt For Gollum kurz vor dem Abenteuer von Frodo und seinen Freunden stattfinden, was auch Raum für die Rückkehr anderer Charaktere lässt.

Aragorn und Viggo Mortensen ist einer dieser Charaktere, von denen die Fans deutlich gemacht haben, dass sie sie gerne wiedersehen würden, und es scheint nun, dass der Schauspieler selbst offen dafür ist, die Rolle wieder aufzunehmen. Vorausgesetzt, das Drehbuch macht Sinn und die Motivation für die Figur fühlt sich richtig an. Er enthüllte dies in einem Interview mit GQ, in dem er sagte:

"Ich weiß nicht genau, was die Geschichte ist, ich habe sie nicht gehört. Vielleicht höre ich irgendwann davon. Ich spiele diese Figur gerne. Ich habe viel gelernt, als ich die Figur spielte. Ich habe es sehr genossen. Ich würde es nur tun, wenn ich in Bezug auf das Alter, in dem ich jetzt bin und so weiter, der richtige dafür wäre. Ich würde es nur tun, wenn ich für die Figur richtig wäre. Es wäre dumm, es anders zu machen."

Könntest du dir vorstellen, Viggo als Aragorn in Die Jagd auf Gollum zurückkehren zu sehen?