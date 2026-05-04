Viggo Mortensen befürwortet offenbar die Besetzung von Jamie Dornan als Aragorn

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Die Produktion von The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum beginnt bald, wo Franchise-Veteranen wie Ian McKellens Gandalf mit völlig neuen Interpretationen ikonischer Rollen zusammengebracht werden – darunter Jamie Dornans Aragorn.

Ja, es wird nicht Viggo Mortensen sein, aber laut Regisseur Andy Serkis ist Mortensen tatsächlich zufrieden mit der Wahl von Dornan. Im Podcastet Happy, Sad, Confused sagte Serkis:

"Abgesehen davon sind wir begeistert, dass Jamie das macht. Ich meine, wir sind absolut begeistert, und übrigens, Viggo auch."

Es bleibt jedoch etwas verwirrend, dass McKellen und Orlando Bloom zurückkehren werden, während Mortensen es nicht ist.