Vier Millionen Tickets für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles wurden bereits verkauft

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Es sind noch über zwei Jahre bis zu den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles, aber bei der ersten Freigabe, die Anfang dieses Monats stattfand, wurden bereits über vier Millionen Tickets verkauft, zunächst für lokale Fans und dann für alle, die sich vorher angemeldet hatten.

Weitere Tickets werden im August verkauft, im zweiten Fenster, für das man zunächst an einer Auslosung teilnehmen muss (ohne Verpflichtung zum späteren Kauf). August-Tickets werden für alle olympischen Sportarten verkauft und sind in einer breiten Preisspanne erhältlich, so die Organisatoren (über Reuters), die sagten, die Reaktion auf den ersten Verkauf sei "nichts Historisches".

Die ersten verkauften Tickets starteten bei 28 US-Dollar, dem niedrigsten Preis, und die Veranstalter versprechen, dass mehr als 75 % aller Tickets, einschließlich Finals, unter 400 US-Dollar liegen und fast 50 % aller Tickets unter 200 US-Dollar. Aus der ersten Charge wurden 95 % der Tickets unter 100 US-Dollar während eines Vorverkauf für Bewohner von Los Angeles und Oklahoma City verkauft, und etwa 500.000 Tickets zu 28 US-Dollar wurden von lokalen Käufern gekauft.