Vielleicht haben wir bereits den besten Tennis-Punkt des Jahres 2025: Alle lächelten, sogar die Verlierer

HQ

In Brisbane, Australien, gab es große Erwartungen, als bekannt gegeben wurde, dass Novak Djokovic und Nick Kyrgios im Doppel antreten würden, zwei Veteranen, die zum ersten Mal in ihrer Karriere zusammen spielen. Leider hielt es nicht lange an.

Das Paar debütierte am 30. Dezember 2024 mit einem Sieg über Alexander Erler und Andreas Mies. Es war Kyrgios' Debüt nach 18 Monaten Pause wegen einer Knöchelverletzung, und leider verlor er bei seinem Einzeldebüt einen Tag später, am 31. Dezember, gegen Giovanni Mpetshi Perricard in einer zermürbenden Niederlage (alle drei Sätze endeten im Tiebreak) und verließ das Spiel mit "pochenden Schmerzen".

Einen Tag später, am 1. Januar 2025, wurde die Djokovic-Kyrgios-Assoziation beendet, besiegt von Nikola Mektic und Michael Venus. Auch im Tiebreak wurde das Spiel mit 6:2, 3:6, 10:8 entschieden, und es schien, als hätten Djokovic und Kyrgios den Tiebreak auf Kurs gehabt (4:7), als sie Mektic und Venus vier Siegpunkte in Folge abgaben (10:8).

Der größte Doppel-Tennis-Punkt des Jahres 2025?

Es war der erste Tag des Jahres, aber dieses Spiel hatte vielleicht einen der verrücktesten Doppelpunkte, die wir uns das ganze Jahr über ansehen werden. Beobachten Sie, wie alle Spieler Bälle erreichten, die unmöglich schienen, wobei Kyrgios sogar seinen Schläger unter seinen Beinen hindurch reichte.

Als der Punkt zu Ende war, lächelten alle ehrfürchtig: das Publikum, der Schiedsrichter, sogar Djokovic, obwohl er den Punkt verloren hatte: So gut war es.