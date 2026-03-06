Videospielaufnahmen aus War Thunder, Arma 3, Call of Duty werden online mit echtem Kampf im Iran verwechselt

HQ

Während die globalen Spannungen nach der jüngsten US-israelischen Militäroffensive im Iran zunehmen, schlagen Beobachter und Faktenprüfer Alarm wegen einer parallelen Online-Front: Videospielaufnahmen werden fälschlicherweise (und manchmal absichtlich präsentiert) als echte Kriegsinhalte dargestellt. Was wie hochmoderne Kämpfe aus dem Nahen Osten aussieht, hat sich in vielen Fällen als Ausschnitte aus populären Simulationsspielen wie War Thunder, Arma 3 und Call of Duty herausgestellt. Hier ist also alles, was Sie wissen müssen.

War Thunder

Fangen wir mit War Thunder an. So wurde beispielsweise ein kurzer Clip, in dem ein Schlachtschiff ein Kampfflugzeug abschießt, in den sozialen Medien geteilt, mit Bildunterschriften, die darauf hindeuten, dass es ein Gefecht zwischen den USA und dem Iran zeigt. Die Untersuchung durch AFP ergab keinen glaubwürdigen Nachweis eines solchen Ereignisses, und Nutzer wiesen darauf hin, dass die Optik übereinstimmt War Thunder: Ein Reddit-Thread markiert sogar Kamera, Beleuchtung und Schiffsmodelle als konsistent mit diesem Spiel, nicht als Realität. "4,2 Millionen Aufrufe für einen Ausschnitt aus War Thunder, der behauptet, es sei der Krieg im Iran. Ihr seid total bescheuert", sagt ein anderer Nutzer.

Arma 3

Kommen wir zu Arma 3. So wurde beispielsweise ein Luftkampfvideo, das Jets zeigt, die Feuern ausweichen und Bomben abwerfen, auf X (früher Twitter) weit verbreitet und behauptete, echtes Filmmaterial zu sein, aber Faktenprüfer und Community-Forscher führten es auf das Gameplay von Arma 3 zurück. Das Original wurde 2024 von einem südkoreanischen Kanal, der klar als Spielinhalt gekennzeichnet ist, auf YouTube hochgeladen.

Call of Duty

Call of Duty, wahrscheinlich die bekannteste Militärspielreihe. Nicht im üblichen Sinne gefälscht, aber der offizielle X-Account des Weißen Hauses veröffentlichte ein Video, das mit Call of Duty: Modern Warfare III Gameplay beginnt. Der Clip zeigt einen Spieler, der eine versteckte MGB (Mass Guided Bombs) Killstreak aktiviert (eine ikonische Animation im Spiel), bevor er auf echtes Filmmaterial von Treffern wechselt.

Der texanische Gouverneur teilt War Thunder Clip als echt

In einem weithin berichteten Fehler teilte der texanische Gouverneur Greg Abbott erneut einen Ausschnitt, in dem ein Flugzeug abgeschossen wurde und von dem er glaubte, dass es sich um echtes Filmmaterial des Iran-Konflikts handelte, doch Analysten und Plattformkontext-Tags zeigten, dass das Video aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stammte War Thunder. Der Gouverneur entfernte den Beitrag später, und die Plattform fügte den Kontext hinzu und wies darauf hin, dass er falsch dargestellt wurde (das Video ist das, das wir oben gepostet haben, über War Thunder ).

Es gibt noch viele weitere Beispiele wie diese, aber diese geben einen guten Eindruck vom Trend. Was denkst du? Werden Videospiele zu realistisch? Würdest du all das auf den ersten Blick als gefälscht erkennen? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen!