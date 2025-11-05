Video hält den Moment fest, in dem ukrainische Spezialeinheiten einen Black-Hawk-Angriff starten, um den russischen Vormarsch in Pokrowsk zu stoppen

HQ

Das ukrainische Militär hat seltene Kampfaufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie Spezialeinheiten von Black Hawk einem Hubschrauber aus einen Angriff auf die umkämpfte Frontstadt Pokrowsk starten, wo einige der heftigsten Kämpfe des Krieges stattfinden.

Das Video, das vom ukrainischen Militärgeheimdienst (HUR) veröffentlicht wurde, bietet einen Einblick in die Art und Weise, wie Kiew versucht, die strategisch wichtige Stadt gegen die russischen Streitkräfte zu verteidigen. Der Einsatz von Elitetruppen deutet auf einen erneuten ukrainischen Versuch hin, Moskaus stetigen Vormarsch abzuwehren.

Seltene Kampfaufnahmen von der Timur-Einheit

Das HUR teilte mit, dass seine Spezialeinheit Timur die Operation in Pokrowsk im Osten von Donezk durchgeführt habe. Auf den Aufnahmen istBlack Hawk zu sehen, wie ein Hubschrauber auf offenem Feld landet, bevor ukrainische Soldaten in Richtung Stadt stürmen. Das Video zeigt auch Luftangriffe und Drohnenoperationen, die den Angriff unterstützen, obwohl unklar ist, wann die Angriffe stattfanden.

Die ukrainische Armee verfügt über eine ungenannte Anzahl von UH-60 Black Hawks , die von der amerikanischen Firma Sikorsky, einer Tochtergesellschaft von Lockheed Martin, produziert wurden, und es ist selten, dass sie in offiziellen Schlachtfeldvideos auftauchen.

Das HUR bezeichnete die Mission als "erfolgreich" und sagte, dass sich zusätzliche Timur-Truppen den Kräften angeschlossen hätten, die einen Bodenkorridor durchbrochen hätten. Sie fügte hinzu, dass "heftige Kämpfe" in der Region weitergehen.

Pokrowsk unter unerbittlichem russischen Angriff

Russland versucht seit mehr als einem Jahr, Pokrowsk zu erobern, einen wichtigen Logistik- und Transportknotenpunkt, der als Aufmarschgebiet für tiefere Offensiven in Donezk dienen könnte. Karten des Institute for the Study of War zeigen, dass russische Truppen nun Gebiete am Stadtrand kontrollieren.

Der ukrainische Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyi bezeichnete Pokrowsk als den "schwierigsten Sektor" der Frontlinie und sagte, Kiew sei mit Tausenden von russischen Soldaten konfrontiert, die versuchten, die Nachschubrouten abzuschneiden. Er wies Behauptungen zurück, dass die Stadt vollständig umzingelt sei, und bestand darauf, dass die ukrainischen Streitkräfte "alles tun", um die Logistik am Laufen zu halten.

Spezialeinheiten intensivieren Operationen

Der ukrainische Sicherheitsdienst (SBU) teilte mit, dass seine Spezialeinheit Alpha im vergangenen Monat mehr als 1.500 russische Soldaten eliminiert und Dutzende von Panzern, gepanzerten Fahrzeugen und Luftabwehrsystemen in der Nähe von Pokrowsk zerstört hat.

Die Agentur fügte hinzu, dass Alpha seine Präsenz in der Stadt erhöht hat, da die Kämpfe eskalieren. "Sie erledigen extrem schwierige Aufgaben an den heißesten Stellen und eliminieren feindliche Einheiten mit präzisen Schlägen", so der SBU.

Pokrowsk ist nun Dreh- und Angelpunkt einer der tödlichsten Häuserschlachten des Krieges und erinnert an die Zerstörungen in Bachmut und Awdijiwka, die beide unter russischer Kontrolle in Schutt und Asche gelegt wurden.