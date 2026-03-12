HQ

Laut Financial Times wurde ein dringendes Treffen abgehalten, da Amazon, das im letzten Jahr 30.000 Menschen entlassen hat, nun mit den Konsequenzen des Einsatzes von KI für komplexe Programmierung konfrontiert ist. Die Zeitung erhielt eine interne Mitteilung, die zeigt, dass nicht alles in Ordnung ist, sowie das E-Mail-Material, wobei Dave Treadwell, Senior VP, entweder der Autor der Notiz oder einer der E-Mails ist und die Forderung nach leitenden Ingenieuren nun alle mit KI vorgenommenen Codeänderungen übersehen und genehmigen müssen.

Amazon hielt das Treffen ab, um zu untersuchen, warum ihre Systeme Abstürze hatten, oder "Ausfälle", wie es genannt wird, wobei erfahrene Ingenieure hinzugezogen wurden, um herauszufinden, warum. Generative KI trägt einen Teil der Schuld, und eine direkte E-Mail an die Mitarbeiter des Unternehmens gibt Probleme mit der "Verfügbarkeit des Standorts und der zugehörigen Infrastruktur" direkt zu. Dazu gehörten 10.000+ Kunden, die nicht von der Seite auschecken konnten, die App funktionierte nicht und stürzte komplett ab, und Amazon Web Services hat angeblich seinen eigenen 13-stündigen Absturz auf KI-Programmierung zurückgeführt – und es war nicht der einzige Absturz. Laut Financial Times lag dies tatsächlich an der KI, nämlich an Amazons eigenem Kiro-Coding-Bot. Amazon hat eine Erklärung veröffentlicht, die dies vollständig bestritt und stattdessen auf einfachen menschlichen Fehler verantwortlich macht.

Branchenanalysten haben darauf hingewiesen, dass die Probleme entstehen, da KI nicht mehr nur ein Hilfsmittel ist, sondern aktiv Veränderungen vornimmt, was Unternehmen wie Amazon sehr viel echtes Geld kostet oder viel menschliche Arbeitszeit beansprucht, wie das KI-System Claude, das mehrfach, einige der kürzlichen, Ganze Datenbanken in einem Bruchteil einer Sekunde gelöscht haben, ohne die Folgen zu bedenken.