Veteranen von Devil May Cry, Dragon's Dogma und Resident Evil enthüllen das erste Gameplay eines neuen Action-RPGs Stupid Never Dies

Auf der Future Games Show Frühlings-Showcase heute Abend haben wir einen zweiten Blick auf das neue Action-RPG Stupid Never Dies bekommen. Erstmals bei den Game Awards gezeigt, zeigte uns dieser neueste Trailer unseren ersten Eindruck vom angebotenen Gameplay, und man kann mit Sicherheit sagen, dass der kommende Titel von GPTRACK 50 Inc. ziemlich monströs aussieht.

Davy – unser Protagonist – ist vielleicht nur ein Zombie in einer Welt voller furchterregender Monster, aber er hat von ihnen ein oder zwei Tricks gelernt und wird jede ihm zur Verfügung stehende Form einsetzen, um das Mädchen zu retten, das er in einem Einkaufszentrum eingefroren findet. Mit Hilfe des verrückten Dr. Frank könnte Davy die Wiederherstellung der Menschheit herbeiführen. Zumindest hofft er, einen Menschen wiederherzustellen, auf den er steht.

Im Spiel können wir andere Monster verschlingen und ihre Formen annehmen. Werwölfe, Harpyien, Golems, Vampire, Feen und mehr stehen uns im Weg, was bedeutet, dass sie für Davy leckere Mahlzeiten zubereiten, die ihm einzigartige Stärken und Fähigkeiten verleihen. Sieh dir unten den Trailer an, um einen Vorgeschmack auf die Action zu bekommen: