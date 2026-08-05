Veteranen von Bungie und Crytek präsentieren Angelic: Dark Symphony, ein taktisches Rollenspiel mit starkem Fokus auf Storytelling

Clair Obscur: Expedition 33 könnte als weiterentwickeltes J-RPG beschrieben werden, bei dem Erzählung und Kampf gestrafft und angepasst werden, um sich gegenseitig zu ergänzen und so einen neuen Platz im Genre zu schaffen. Und nun, diesem Weg bis zu einem gewissen Grad folgend, aber auf einer viel finstereren und dunkleren Wendung, haben wir die Ankündigung von Angelic: Dark Symphony, dem Debüttitel von Angelicore Game Studios.

Angelicore ist kein junges Studio wie Sandfall Interactive, da es aus ehemaligen Veteranen von Bungie, Crytek und Ceidot Game Studios besteht und sowohl technisches Fachwissen als auch unvergleichliche Erfahrung im Bereich der Actionspiele mitbringt. In Angelic: Dark Symphony sehen wir eine Welt, in der die Menschheit, wie wir sie kennen, verschwunden ist und nur künstlich überentwickelte Individuen übrig sind – die andere Entitäten aufhalten müssen, die ebenfalls von Menschen hervorgegangen sind, aber gegen sie rebelliert haben, sogenannte Engel. Im Spiel müssen wir ein Team mit sehr unterschiedlichen Charakteren bilden, jeder mit eigenen Motivationen, aber mit besonderen Kräften, die die Gruppe während rundenbasierter Kämpfe ergänzen.

"Angelic begann mit einer Frage: Was passiert, wenn die Menschheit gezwungen ist, sich schneller an den Weltraum anzupassen, als die Evolution es zulässt?", sagte Erkan Bayol, Gründer und Game Director bei Angelicore Game Studios. "Die Antwort der Menschheit war, Neo-Menschen zu erschaffen, Wesen, die sie schließlich Engel nennen würden. Aber als die Konzerne an der Macht erkannten, dass Neo-Menschen in fast jeder Hinsicht gewöhnlichen Menschen überlegen waren, versuchten sie, sie zu unterdrücken und auszubeuten. Von diesem Moment an wurde Konflikt unvermeidlich."

"Diese Philosophie hat auch das Spiel selbst geprägt. Dark Symphony hat keinen einzelnen Protagonisten, der von Nebenfiguren umgeben ist. Die Spieler erleben die Geschichte durch verschiedene Helden, während ihre Reisen parallel ablaufen, während sie die volle Kontrolle über sie im rundenbasierten Kampf übernehmen. Man wählt keinen einzigen Engel, der die Geschichte trägt. Man erlebt es durch sie alle."

Im Moment haben wir nicht viele Informationen über Angelic: Dark Symphony, außer dass es sich derzeit in aktiver Entwicklung befindet und Unreal Engine 5 verwendet. Allerdings können Sie sich jetzt unten den ersten Teaser ansehen sowie einige Screenshots ansehen.

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