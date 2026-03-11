Verzögerungen des Raumschiffs könnten laut Aufsichtsbehörde den Zeitplan der NASA für die Mondlandung gefährden

HQ

Entwicklungsverzögerungen bei SpaceX Starship könnten laut einem Bericht des Generalinspekteurs der NASA den Zeitplan für die Rückkehr der Astronauten zum Mond gefährden. Die Rakete, die 2021 als Mondlander für das Artemis-Programm ausgewählt wurde, hat bereits mindestens zwei Jahre Verzögerungen erlitten.

Eine der größten Herausforderungen ist Starships geplantes Betankungssystem im Weltraum, das mehr als 11 weitere Starships in die Umlaufbahn bringen müsste, um Treibstoff zu transferieren, bevor der Lander weiter zum Mond fliegt. Der Prozess würde das Andocken von Raumfahrzeugen und das Übertragen großer Mengen supergekühlten Treibstoffs in den Orbit beinhalten, etwas, das in diesem Ausmaß nie versucht wurde.

Die Verzögerungen könnten den Zeitplan für die Artemis-Missionen verschieben, die darauf abzielen, Astronauten später in diesem Jahrzehnt auf dem Mond zu landen. Die NASA arbeitet auch mit anderen Unternehmen zusammen, darunter Jeff Bezos' Blue Origin, im Rahmen der Bemühungen, regelmäßige bemannte Missionen zur Mondoberfläche zu etablieren.

Wie der Bericht feststellt:

"NASA-Verantwortliche, die die Entwicklung von SpaceX an Starship überwachen, betrachten die Demonstration des kryogenen Treibstofftransfers als eine der größten technischen Herausforderungen. Die NASA verfolgt ein hohes Risiko, dass einige der von SpaceX entwickelten kryogenen Technologien und Fähigkeiten vor einer Mondlandung 2028 nicht ausreichend ausgereift sein werden."