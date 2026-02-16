verschwinden und Den of Wolves Entwickler 10 Chambers hat eine "große Anzahl" von Mitarbeitern entlassen

HQ

Es scheint, als sei der Entwickler 10 Chambers zu groß geworden. In einer neuen Stellungnahme, wie von VGC berichtet, hat der schwedische Entwickler bestätigt, dass sich eine "erhebliche Umstrukturierung" befindet und dass im Rahmen dieser Initiative eine "große Anzahl" von Mitarbeitern entlassen wird.

Die Änderungen werden im Rahmen eines Bemühens vorgenommen, sich besser auf die Entwicklung von Den of Wolves zu konzentrieren, einem Spiel, das als Rückkehr zum Heist-Genre für ein Studio, das aus Einzelpersonen besteht, die die Payday-Reihe entwickelt haben, ins Heist-Genre zurückkehrt. Zu diesen Leuten gehört Ulf Anderson, der in einem unserer jüngsten Gamescom-Interviews mit dem Entwickler die Vergrößerung der Größe von 10 Chambers erwähnte und dass das Studio wahrscheinlich in "110 Chambers" umbenannt werden sollte, um seine größeren Anteile widerzuspiegeln.

Was diese Entlassungen betrifft, so erklärt die Erklärung der 10 Kammern: "Wir können bestätigen, dass wir uns genau anschauen, wie wir arbeiten und wie das Studio aufgebaut ist, damit Den of Wolves das Spiel werden kann, das es verdient hat. Das bedeutet leider eine bedeutende Umstrukturierung des Studios, die viele Rollen betrifft, darunter mehrere Mitbegründer.

"Wir erkennen, dass diese Veränderungen schwierig sind, und gehen sie bedacht an. Aus Respekt vor allen Beteiligten äußern wir uns nicht zu einzelnen Situationen. Wir bleiben auf der Vision von Den of Wolves fokussiert.

"Ulf Anderson und Simon Viklund bleiben dem Spiel voll und ganz verpflichtet und führen das Studio voran. Wenn wir konkretere Neuigkeiten zu teilen haben, werden wir dies über unsere offiziellen Kanäle tun."

Die genaue Anzahl der entlassenen Entwickler ist unklar, und ebenso wissen wir nicht, wann Den of Wolves voraussichtlich startet.