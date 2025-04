Verrückte Pläne für ein neues San-Siro-Stadion in Mailand komplett unter der Erde: "Die Fans wären wütend"

HQ

Das San-Siro-Stadion ist eine Ikone in Mailand: das größte Fußballstadion in Mailand, Heimat von Inter und AC Mailand sowie der italienischen Nationalmannschaft - und wird Austragungsort der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 sein. Das Gebäude soll jedoch ersetzt werden: Rechtlich gesehen kann es nicht abgerissen werden, daher gab es im Einvernehmen zwischen Mailand und Inter Gespräche über den Bau eines neuen gemeinsamen Stadions an anderer Stelle in der Stadt.

Es gab mehrere Vorschläge, aber einer davon war besonders auffällig. Fußballstadien sind oft architektonische Ikonen, die sich in den Skylines ihrer Städte abheben. Aber was wäre, wenn... Haben sie es nicht getan? Das ist die verrückte Idee, die der Architekt Davide Bruno vom Studio Io Fund während einer Veranstaltung in San Siro am 10. April vorschlug: ein Fußballstadion komplett unter der Erde.

Der Vorschlag wurde den Präsidenten beider Fußballvereine vorgestellt und ist alles andere als offiziell (die Arbeiten würden nicht einmal vor 2027 beginnen). Aber es wird als "disruptive Vision" für das Stadion und das Gebiet beschrieben, das einen 37 Hektar großen Park umfassen würde... Das Stadion ist unter ihm begraben.

Calcio e Finanza

Es würde der Stadt sicherlich zum Atmen verhelfen, aber vielleicht würden es sich einige klaustrophobische Fans und Spieler zweimal überlegen, ob sie dort spielen: Konzeptzeichnungen zeigen das Stadion, den Fußballplatz und alle Sitze, die unter dem Park begraben sind. Das Projekt würde 1,5 Milliarden Euro kosten und eine Laufzeit von 66 Monaten haben.

"Die Fans würden wütend werden, weil es keinen Spektakularisierungsprozess gibt, aber wir haben eine Verpflichtung gegenüber dem Planeten, dem Land und Mailand: ein unterirdisches System zu sehen, das die Welt der Natur wiederherstellt und zur Oberhand gewinnt", sagte Bruno und stellte sich Bildschirme und Augmented Reality für diejenigen vor, die sich am Boden befinden. Er ist auch der Meinung, dass "große Kathedralen" nach 50-70 Jahren veraltet und nicht nachhaltig sind.

Was halten Sie von diesem Vorschlag? Weitere Informationen und Bilder zu diesem unterirdischen Stadion finden Sie hier.