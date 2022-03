Verkauf von Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 wird in Russland temporär eingestellt

HQ

Als der Publisher Electronic Arts diese Woche ankündigte, russische und weißrussische Sportmannschaften aufgrund der jüngsten Angriffe dieser Länder gegen die Ukraine aus bestimmten Spielmodi laufender FIFA- und NHL-Spiele zu entfernen, dauerte es nicht lange, bis sich die Diskussionen auf weitere Protestmöglichkeiten ausweiteten. CD Projekt Red hat sich zum Beispiel dazu entschieden, den Verkauf der eigenen Spiele sowohl in Russland als auch in Weißrussland einzustellen. Das bedeutet, dass Spiele wie Cyberpunk 2077 und The Witcher 3: Wild Hunt in diesen Regionen bald aus dem Online-Handel verschwinden werden. Der mediale Druck, der auf der russischen Bevölkerung lastet, soll die Regierung von Wladimir Putin dazu bringen, die Angriffe umgehend zu stoppen.