EA Sports entfernt russische Fußballclubs für Dauer des Ukraine-Kriegs aus FIFA-Titeln

Nachdem die Fußballorganisationen FIFA und UEFA Russland aufgrund der militärischen Angriffe auf die Ukraine von sportlichen Wettbewerben ausgeschlossen haben, tut EA Sports das Gleiche. Sie werden die russischen Mannschaften und Clubs aus laufenden FIFA-Titeln (FIFA 22, FIFA Online und FIFA Mobile) entfernen, solange die Offensive in der Ukraine anhält. Die Entwickler deuten darüber hinaus an, dass diese und weitere Veränderungen auch in anderen Spielen des Studios anstehen könnten. Laut dem Journalisten Tom Henderson soll dieser Schritt angeblich auch die NHL-Titel (Eishockey) betreffen.