Vergleich der Gamescom 2024: Ara: History Untold vs. Civilization VII

Während der Gamescom 2024 konnten wir viele der am meisten erwarteten Titel des Jahres spielen. Vergleiche können zwar ein zweischneidiges Schwert (und manchmal unfair) sein, aber sie sind wichtig, um den Platz jedes Spiels zu verstehen und zu verstehen, wie es sich mit den Besten des Genres messen kann.

Wir hatten die Gelegenheit, mit den Entwicklern zu sprechen und beide Titel zu spielen. Tatsächlich könnt ihr bereits unsere Vorschau auf Ara: History Untold und unsere Vorschau auf Civilization VII lesen.

Obwohl beide Spiele in den Bereich der 4X-Strategie fallen, bringt jedes seinen eigenen unverwechselbaren Ansatz für das Spielerlebnis mit. Im Folgenden untersuchen wir die wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die diese beiden Titel ausmachen, und helfen Ihnen bei der Entscheidung, welcher besser zu Ihren Ambitionen beim Aufbau eines Imperiums passt.

Gehen wir in alphabetischer Reihenfolge. Entwickelt von Oxide Games und veröffentlicht von Xbox Game Studios, führt Ara: History Untold eine innovative Wendung in das 4X-Genre ein. Eines der herausragenden Merkmale ist das simultane rundenbasierte System, bei dem alle Spieler gleichzeitig Entscheidungen treffen. Dies beschleunigt das Spieltempo und fügt eine strategische Ebene hinzu, die von den Spielern verlangt, die Züge ihrer Gegner zu antizipieren.

Das Spiel bietet eine große Vielfalt an Biomen, von tropischen Dschungeln bis hin zu trockenen Wüsten, und verfügt über ein detailliertes Ressourcenmanagement, einschließlich eines Crafting-Systems. Sein Prestigesystem ist ein weiteres Schlüsselelement, das Erfolg an kulturellen, technologischen und diplomatischen Errungenschaften misst und nicht nur an militärischer Dominanz.

Ara: History Untold glänzt mit seinem Simultaneous Turn-System und dem Fokus auf strategische Flexibilität. Der Umgang mit Wildtieren und natürlichen Bedrohungen wie Bären und Krokodilen stellt eine zusätzliche Herausforderung dar. Darüber hinaus ermöglicht das Spiel eine umfangreiche Anpassung der Karte, und wie wir in unseren Eindrücken festgestellt haben, unterstützt es eine breite Palette von Sprachen, was sich durch seine Aufmerksamkeit für die globale Zugänglichkeit auszeichnet.

Auf der anderen Seite bleibt Civilization VII der klassischen Essenz der Serie treu, nimmt aber bedeutende Änderungen vor. Durch die Einführung eines Zeitalter-Systems wird das Spiel in drei verschiedene historische Epochen unterteilt: die Antike, das Zeitalter der Entdeckungen und die Moderne. Jedes Zeitalter bietet einzigartige Technologien, Richtlinien und Gebäude, die darauf abzielen, die Matches kürzer und dynamischer zu gestalten.

Eine herausragende Änderung ist die Möglichkeit, Anführer und Zivilisationen auf unkonventionelle Weise zu kombinieren, was einzigartige Setups wie Hatschepsut an der Spitze Amerikas ermöglicht. Die Entfernung von Arbeitern und die Einführung von Einfluss als diplomatisches Mittel markieren ebenfalls wichtige Unterschiede.

In der Zwischenzeit führt Civilization VII mit seinem neuen Zeitalter-System tiefgreifende Änderungen an der Spielstruktur ein. Obwohl wir den Übergang zwischen den Zeitaltern während unseres Tests nicht erleben konnten, ist das Konzept so konzipiert, dass es die langen Spielzeiten früherer Teile abmildert. Die Streichung des Begriffs "Barbar" und die Integration unabhängiger Fraktionen spiegeln auch eine Verschiebung hin zu einer nuancierteren und historisch kontextuellen Erzählung wider.

Ara: History Untold zeichnet sich durch seinen Fokus auf eine visuell beeindruckende und detailreiche Umgebung aus. Mit Biomen, die von tropischen Dschungeln bis hin zu trockenen Wüsten reichen, bietet das Spiel ein fesselndes Erlebnis, das die Vielfalt der menschlichen Erfahrung widerspiegelt. Die reichhaltige Interaktion mit der Tierwelt und die dynamische Welt, in der die Bürger auf Ereignisse wie Kriege und Naturkatastrophen reagieren, sorgen für eine einzigartige Tiefe. Die grafische Komplexität und die fortschrittliche Benutzeroberfläche stellen jedoch eine Herausforderung für die Anpassung an die Xbox dar, bei der die Steuerung und Navigation sorgfältig optimiert werden müssen, um die Laufruhe und Zugänglichkeit auf den Konsolen zu gewährleisten. Diese Herausforderung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass das Spiel auf Konsolen genauso immersiv und funktional ist wie auf dem PC.

Auf der anderen Seite verbessert sich Civilization VII in Bezug auf Grafiken und Animationen und bietet eine moderne künstlerische Richtung, die die visuellen Details der Anführer und der Umgebung hervorhebt. Die grafische Entwicklung ist auf Hochleistungsplattformen bemerkenswert, könnte aber auf leistungsschwächeren Konsolen wie der Nintendo Switch vor Herausforderungen stehen. Die Optimierung auf diesen Plattformen wird unerlässlich sein, um sicherzustellen, dass das Spiel seine visuelle Qualität beibehält, ohne das Spielerlebnis zu beeinträchtigen. Während Civilization VII vor der Schwierigkeit steht, die grafische Qualität mit der Zugänglichkeit auf allen Plattformen in Einklang zu bringen, bieten die visuellen Verbesserungen den Spielern ein reichhaltiges und aktualisiertes Erlebnis.

Wenn es um die Dynamik des Spiels geht, führt Ara: History Untold ein innovatives System für gleichzeitige Runden ein, das eine einzigartige und aufregende Dynamik bietet. Dieses System ermöglicht es, die Entscheidungen und Aktionen jeder Nation gleichzeitig zu lösen, was zu überraschenden Wendungen und einem interaktiveren Spielerlebnis führt. Dieser innovative Ansatz könnte Spieler anziehen, die nach Frische im 4X-Genre suchen, stellt aber auch eine Herausforderung für die Anpassung an Konsolenplattformen dar. Im Gegensatz dazu hält sich Civilization VII an die klassische Formel der Serie, aber mit neuen Mechaniken und Verbesserungen, die versprechen, das Interesse an der Saga zu erneuern. Obwohl es einem traditionelleren Ansatz folgt, könnten die vorgeschlagenen Änderungen den Fans der Franchise ein aufgefrischtes Erlebnis bieten.

Mit einer Veröffentlichung, die für den 24. September 2024 geplant ist, bietet Ara: History Untold eine frische Herangehensweise an das Strategie-Genre. Seine Kombination aus Innovation mit traditionellen Elementen und einem besonderen Fokus auf das Eintauchen in die Umwelt macht es zu einer aufregenden Option für Strategie-Enthusiasten. Das Versprechen einer adaptiven Gameplay-Dynamik und einer detaillierten Welt bietet eine einzigartige Vision des Aufbaus von Imperien und Nationenmanagement, was es für diejenigen attraktiv macht, die eine neue Perspektive auf das 4X-Genre suchen.

In der Zwischenzeit setzt Civilization VII, das am 11. Februar 2025 erscheint, die Essenz der Serie fort, führt aber bedeutende Änderungen ein. Die Verbesserungen in der Grafik und die Einbeziehung neuer Animationen und Mechaniken versprechen, die Serie wiederzubeleben, während die klassischen Elemente, die das Franchise berühmt gemacht haben, beibehalten werden. Obwohl die Anpassung an leistungsschwächere Plattformen eine Herausforderung sein mag, bleibt das Spiel eine solide Wahl für Fans der Serie, die das vertraute Civilization-Framework auf die nächste Stufe heben möchten.

Und das war's für heute: Beide Spiele bieten reichhaltige, unterschiedliche Erfahrungen im rundenbasierten Strategie-Genre. Ara: History Untold zeichnet sich durch sein innovatives System für gleichzeitige Drehungen und ein detailliertes Eintauchen in die Umgebung aus, während Civilization VII an der klassischen Formel der Serie festhält und signifikante Verbesserungen verspricht, die ein erneuertes Erlebnis versprechen. Die Wahl zwischen diesen Titeln hängt von den individuellen Vorlieben ab, ob Sie ein frisches, anpassungsfähiges Erlebnis oder eine Weiterentwicklung einer bewährten Formel suchen, die das Genre definiert hat.

