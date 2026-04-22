Venus Williams wird die erste ehemalige Weltranglisten-Erste, die zehn Einzelmatches in Folge verliert

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Die siebenfache Grand-Slam-Siegerin Venus Williams verlor mit 2:6, 4:6 gegen die Spanierin Kaitlyn Quevedo, Weltranglistennummer 140, und brach damit einen neuen unehrenhaften Rekord: die erste ehemalige Weltranglisten-1-Spielerin, die seit Beginn der Rangliste 1975 zehn Einzelmatches in Folge in der WTA gewann.

Williams, 45, ist mehr als doppelt so alt wie Quevedo, 20, und hatte bereits sechs Grand Slams gewonnen, bevor sie geboren wurde. Quevedo spielte ihr erstes WTA Masters 1.000-Match, kam als Wildcard und kam im zweiten Satz von einem Rückstand von drei Sätzen zurück.

Venus Williams ist trotz vieler Verletzungen und fehlender Platzierung in den Top 500 im Einzel weiterhin aktiv. Ihr letztes Einzelmatch fand im Juli statt, als sie Peyton Stearns bei den US Open besiegte, erhält aber weiterhin Einladungen zu großen Turnieren, darunter die jüngsten US Open und die Australian Open, womit sie die Spielerin mit den meisten Major-Auftritten macht, 95 mit den Australian Open im vergangenen Januar (ebenfalls die älteste, mit 45).