Venezuela schlägt die USA beim World Baseball Classic, dem ersten großen Baseballpokal seit Jahrzehnten

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Nachdem Venezuela im Viertelfinale die Favoriten Japan und im Halbfinale das überraschende Italien besiegt hatte, besiegte es die Vereinigten Staaten im Finale der World Baseball Classic 2026 mit 3:2 in Miami, wobei Wilyer Abreu, Maikel García zum MVP gewählt wurde und Eugenio Suárez die Punkte erzielten, die Bryce Harpers zwei Home Runs ausgleichten.

"Ich bin stolz auf diese Gruppe, stolz auf diesen Trainerstab und diese Spieler und stolz, 30 Millionen Venezolaner in meinem Land vertreten zu dürfen", sagte García, berichtet von Reuters. "Wenn du das nächste Mal ein Ranking der Baseballteams machst, ist Venezuela an erster Stelle."

Venezuelas Trainer Omar López sagte, dass ihr Land "etwa eine Woche lang feiern wird", und Eugenio Suárez sagte, sie seien "nicht nur Teamkollegen, wir sind Familie, deshalb spielen wir mit Leidenschaft, mit Liebe, weil wir das Trikot spüren. Wir spüren unser Land vor uns."

Es ist das erste Mal, dass Venezuela den World Baseball Classic gewinnt, den Wettbewerb, der die Baseball-Weltmeisterschaft ersetzte, die seit 2006 sechsmal ausgetragen wurde. Venezuelas bisher beste Platzierung war 2009 der dritte Platz; während United States es 2017 gewannen und das Finale 2023 erreichten. Es ist außerdem die erste große venezolanische Baseball-Trophäe seit dem Gewinn der Amateur World Series, der ehemaligen Weltmeisterschaft, im Jahr 1953.